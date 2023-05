Sono 49, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi accertati di coronavirus in Sardegna e non si registrano ulteriori vittime.

I test processati, fra molecolari e antigenici, sono stati in totale 626.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 (uno in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 81 (- 1).

Dalla settimana prossima, informa la Regione, il bollettino sarà diramato ogni venerdì e non più quotidianamente.

