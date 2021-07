Altri 308 casi di Covid in Sardegna, dove si registra anche nuovo decesso.

Sono i dati contenuti nel nuovo bollettino sull’epidemia diffuso dal ministero della Salute.

In aumento i ricoveri per coronavirus negli ospedali dell’Isola: sono attualmente 70 i pazienti assistiti in area medica (+9) e 11 (+1) quelli in terapia intensiva.

Le persone positive in Sardegna sono ad oggi complessivamente 4.659, di cui 4.578 in isolamento domiciliare.

I casi totali registrati a livello regionale da marzo 2020 sono 61.721, mentre i dimessi-guariti totali da inizio emergenza hanno raggiunto quota 55.561.

