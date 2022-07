Contagi Covid in lieve calo in Sardegna, dove però i nuovi casi restano ampiamente sopra quota duemila e dove si registrano altre 2 vittime in 24 ore.

Con quasi 7.500 test eseguiti il tasso di positività è del 32%.

Ecco il bolletino diffuso dalla Regione sabato 2 luglio 2022: “In Sardegna si registrano oggi 2386 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 2569, ndr), di cui 2296 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7438 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (-1).

I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (+1).

28094 sono i casi di isolamento domiciliare (+1263).

Si registrano due decessi (da due giorni non si registravano vittime per Covid, ndr): un residente nell’ambito territoriale della ASL di Cagliari e un residente nell’ambito territoriale della ASL di Sanluri”.

(Unioneonline/l.f.)

