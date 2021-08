Resta alta l’allerta Covid in Sardegna.Il bollettino diffuso dalle autorità regionali martedì 3 agosto registra infatti altri 210 casi confermati, Il tasso di positività è dunque del 7,5%.

Nel nuovo aggiornamento viene segnalata anche una vittima: si tratta di una donna di 90 anni, residente nella Provincia Sud Sardegna.

Per quanto riguarda la “pressione” sugli ospedali, resta invariato il numero di pazienti attualmente ricoverati nei reparti di terapia intensiva dell’Isola: 19. Aumenta invece il numero dei pazienti assistiti in area medica, che sono al momento 80 (+3).

Nelle ultime ore sono entrate in regime di isolamento domiciliare altre 106 persone, per un totale di 5.301 persone attualmente in “quarantena” sul territorio regionale.

(Unioneonline/l.f.)

