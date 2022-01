Sono 1.080 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 in Sardegna (ieri 1.562), sulla base di 5.000 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22.646 tamponi.

Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi (ieri 3).

Il tasso di positività scende al 4,7% (ieri era al 15,3%).

Salgono i ricoveri: i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 25 (3 in più di ieri). Quelli in area medica sono 188 (8 in più di ieri).

Sono 14.321 i casi di isolamento domiciliare (788 in più di ieri).

