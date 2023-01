Nelle ultime 24 ore in Sardegna sono stati 197 i nuovi casi di positività al coronavirus, e si registrano anche due vittime: due donne di 81 e 91 anni, residenti in provincia di Sassari.

I test processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 1.786.

Invariati i numeri relativi ai pazienti ricoverati: quelli in terapia intensiva restano 8 come ieri, quelli in area medica sono 101.

Mentre 4.233 sono i casi di isolamento domiciliare.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata