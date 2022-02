In Sardegna calano i ricoveri in terapia intensiva, ma nell’ultimo bollettino si sono registrati ben 46 nuovi ingressi di pazienti Covid nei reparti ordinari degli ospedali.

Un dato che si somma ai nuovi contagi giornalieri –più di tremila nell’ultimo aggiornamento, di cui oltre 2.400 diagnosticati con test antigenico – e ai decessi: 7 nell’ultimo bollettino, ma che nei giorni scorsi hanno toccato anche quota 10 e 11 nelle 24 ore.

Insomma, se in altre zone del Paese il cosiddetto “picco” della nuova ondata trainata da Omicron è già stato superato e ogni parametro inizia la discesa, in Sardegna contagi e ospedalizzazioni non fanno ancora segnare il sospirato calo.

Questo perché – spiega Stefano Del Giacco, immunologo del Policlinico Duilio Casula di Cagliari e docente all’Università di Cagliari - “ancora una volta in Sardegna l’onda lunga del Covid si registra con un mese circa di ritardo. Da noi anche questa variante è arrivata dopo rispetto alle altre regioni. Così si assiste a un boom di casi quando altrove sono in diminuzione”.

Solo a fine febbraio-inizio marzo, dunque, dovrebbe iniziare a registrarsi una effettiva diminuzione di nuovi casi e ospedalizzazioni, anche nell’Isola.

Ulteriori dettagli nell’articolo di Michele Masala e negli altri approfondimenti su L’Unione Sarda in edicola.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata