Altri 536 casi di positività al coronavirus, di cui 498 diagnosticati con antigenico, sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna.

Secondo i dati dell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi, sono due i morti, entrambi residenti nella provincia di Sassari: si tratta di una donna di 77 anni e un uomo di 82.

Sono 2.590 invece i tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, che restano 6. Quelli ricoverati in area medica sono invece 88, 5 in meno rispetto a ieri.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono invece 8.058, +137 nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/L)

