Contagi giornalieri in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1968 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (di cui 1429 diagnosticati da antigenico). Ieri erano stati 2.575.

Nell’Isola, in totale, nelle 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15.776 tamponi.

Per quanto riguarda gli ospedali, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (uno in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono invece 409 (quattro in meno di ieri).

I casi di isolamento domiciliare sono 32.967 (+770 rispetto a ieri).

Si registrano 4 decessi (stesso numero di ieri). Si tratta di una donna di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 82 e una donna di 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e una donna di 79 anni, residente nella provincia di Sassari.

Il tasso di positività in Sardegna si attesta al 12,4%.

(Unioneonline/l.f.)

