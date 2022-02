Con un’ordinanza diramata nella tarda serata di ieri, a partire da oggi e fino al 15 marzo in Sardegna per la diagnosi di infezione da Covid-19 sarà sufficiente un test antigenico positivo. Così come per l'attivazione delle seguenti disposizioni di isolamento o quarantena disposte dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica.

Il documento firmato dal presidente Christian Solinas arriva a mettere un po’ di chiarezza sulle varie informazioni che circolavano nelle scorse settimane. Ora invece la questione è stata definita: non servirà la conferma del tampone molecolare.

L’unica eccezione riguarda i pazienti ospedalizzati o che devono essere ricoverati: per questa categoria la diagnosi necessita della conferma con molecolare.

Le norme sui test antigenici, viene sottolineato, valgono solo per quelli eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione. E quindi le farmacie convenzionate, pubbliche e private, dotate di specifici requisiti. Nessun valore avranno i test antigenici autosomministrati.

I soggetti autorizzati dovranno in ogni caso garantire l'inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali.

(Unioneonline/s.s.)

