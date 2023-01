Balzo dei contagi da coronavirus in Sardegna: dopo i 37 positivi di ieri, oggi si registrano 215 ulteriori casi e anche tre morti.

I test processati, fra molecolari e antigenici, sono stati 2.100.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (stesso dato di ieri), mentre quelli in area medica sono 91 (4 in più).

3.751 sono i casi di isolamento domiciliare (- 294).

Le vittime sono due donne di 82 e 89 anni, residenti nella provincia di Oristano, e un uomo di 72 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

(Unioneonline/s.s.)

***

