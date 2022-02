Sono 2.575 i nuovi casi di Covid in Sardegna. E’ quanto comunica l’Unità di crisi regionale, specificando che 1.807 contagi sono stati diagnosticati da antigenico.

Con 15.056 tamponi molecolari e antigenici processati, il tasso di positività è al 17,1%.

Quattro i decessi rilevati nelle ultime 24 ore: si tratta di due persone residenti nella provincia di Nuoro, un uomo di 82 anni del sud Sardegna e uno di 86 residente nell’Oristanese.

Nelle terapie intensive dell’Isola si trovano 29 pazienti Covid, uno in meno rispetto a ieri. Aumentano invece i ricoveri in area medica: i pazienti sono 413, 10 in più rispetto al dato di 24 ore fa.

In isolamento domiciliare troviamo 32.197 sardi, +1.011 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)





