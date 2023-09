La Regione stanzia 10 milioni per dare un contributo alle spese per l’affitto delle famiglie bisognose. I fondi ci sono, lo ha stabilito una delibera della Giunta su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu. Ora i Comuni devono predisporre i bandi per la distribuzione delle risorse.

«Parliamo di una misura importante a favore dei nuclei familiari a basso reddito che vivono in una casa in affitto e devono sostenere la spesa del canone di locazione. Per dare la massima copertura possibile al fabbisogno», precisa l’assessore Saiu, «abbiamo autorizzato i Comuni a integrare i fondi assegnati con le eventuali risorse non spese dall’anno precedente».

Due le fasce individuate, per le quali l’importo massimo è stabilito rispettivamente fino a 3.098 euro o fino a 2.320 a seconda dei requisiti di reddito (Isee) e dell’incidenza del canone di locazione annuo su quest’ultimo. Entro gli importi massimi stabiliti per le due fasce è previsto anche un incremento del contributo del 25% per le famiglie in cui siano presenti ultra sessantacinquenni o persone con disabilità. Non è prevista invece la possibilità di cumulare il contributo con il Reddito di cittadinanza, o con quel che ne resta.

