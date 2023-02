Un’interrogazione per chiedere alla giunta regionale e all’assessore al lavoro Ada Lai un aggiornamento sui contributi di Destinazione Sardegna lavoro 2021 destinati alle imprese turistiche per fronteggiare la crisi post Covid.

L’ha messa nero su bianco il consigliere regionale, Antonio Piu del gruppo Alleanza rosso-verde «perché quelle risorse non sono mai arrivate».

La determinazione di Giunta del dicembre 2021, prevedeva un contributo per fronteggiare la crisi economica attraversata dal comparto del turismo per gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: «Sembra assurdo che a distanza di oltre un anno molte imprese siano rimaste a bocca asciutta – denuncia Piu, primo firmatario dell’interrogazione – soprattutto perché lo scopo dell’intervento era quello di sostenere le imprese della filiera turistica attraverso l'erogazione di un aiuto sotto forma di sovvenzione parametrata sulla retribuzione mensile lorda dei neo assunti e senza lavoro».

Giovani al di sotto dei 35 anni di età e disoccupati di lunga durata, di età superiore ai 35 anni, in particolare donne, riferito alle assunzioni effettuate tra il 1 aprile 2021 fino al 30 novembre 2021. «Siamo nel 2023 e chissà quanti dei richiedenti sono riusciti a far sopravvivere la propria impresa – si chiede il consigliere - considerando che tra mille difficoltà dopo il periodo pandemico, in attesa di ricevere il contributo da un momento all'altro, i beneficiari hanno dovuto tenere il Durc in ordine. Mi chiedo quanti siano riusciti a farlo e quanti al contrario non potranno mai percepire gli aiuti».

Nell’interrogazione, firmata anche dai colleghi del gruppo Alleanza rosso-verde, si chiede di dunque di intraprendere misure urgenti, in termini di semplificazione procedurale, affinché si verifichi una effettiva accelerazione delle liquidazioni.

