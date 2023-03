Vigilanza edilizia e contrasto al lavoro sommerso sono gli obiettivi dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato di Cagliari in collaborazione con i colleghi delle stazioni competenti per territorio.

In una settimana sono state effettuate verifiche in otto cantieri edili e nei confronti di 15 aziende. Sette le persone denunciate per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Identificati 30 operatori tra cui sei impiegati in nero. Sono state sospese 5 attività imprenditoriali di cui 2 per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 3 per l'impiego di manodopera in nero in misura superiore al 10% della forza lavoro.

Contestate sanzioni amministrative pecuniarie per 25.600 e irrogate ammende penali per ulteriori 17.550 euro. Le aree maggiormente battute sono state quelle dei comuni di Quartu Sant'Elena e Maracalagonis e le ditte operanti provenivano da diverse località della Sardegna.

