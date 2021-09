Si è conclusa l’apertura delle buste con le offerte delle compagnie aeree per gestire le rotte della continuità territoriale. All’appello della Regione, che aveva invitato a partecipare alla procedura 12 aziende, hanno risposto in 2: Ita e Volotea.

Le compagnie hanno presentato una proposta per ognuna delle 6 rotte: Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Alghero-Roma, Alghero-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano. Ora la commissione di gara verificherà i documenti presentati chiederà eventuali approfondimenti. Un passaggio che potrebbe essere fondamentale per Volotea: nei plichi arrivati all’assessorato ai Trasporti mancherebbe un documento (la copia della carta d’identità del rappresentante legale dell’azienda).

Alla procedura erano state invitate, oltre a Ita e Volotea, anche Ryanair, EasyJet, Blue Air, Vueling, Danish Air Transport, Blue Panorama, Neos, Air Malta, Wizz Air e Tayaran Jet (quest’ultima è stata aggiunta in un secondo momento alla lista).

Per quanto riguarda le offerte, Volotea ha proposto su maggiore ribasso della base d’asta su tutte le rotte. Ma, come ha precisato Delfina Spiga, la dirigente regionale responsabile del procedimento, le proposte verranno valutate e approfondite dalla commissione di gara nelle prossime ore. Dunque per oggi nessuna aggiudicazione.

© Riproduzione riservata