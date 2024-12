Non bastano mai. Sabato pomeriggio la Regione ha annunciato l'aggiunta «strutturale» di nuove frequenze sui collegamenti tra l'Isola e gli scali di Fiumicino e Linate, e Aeroitalia ha subito aggiornato i propri canali di vendita con i voli supplementari. Ma nel giro di poche ore i biglietti sono stati fagocitati da chi sta programmando gli spostamenti – emigrati di ritorno, pendolari, studenti – in vista delle feste di fine anno. E infatti sulla direttrice Milano-Cagliari, la più affollata delle rotte in regime di continuità territoriale, il sito internet della compagnia tricolore segnala sempre il «tutto esaurito» per sabato 21 dicembre, giorno di avvio del lungo ponte natalizio.

L'aereo extra è stato riempito in un giro d'orologio e ora Aeroitalia, per tener fede alla recente promessa di «facilitare i collegamenti tra la Sardegna e il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno», dovrà aggiungere un altro Boeing per evitare "buchi" nel calendario.

E mentre ieri il portale web della compagnia si è fermato per circa un'ora nel pomeriggio creando non pochi malumori, si attende per le prossime ore la firma della convenzione fra Aeroitalia e Fasi, una revisione degli accordi che prima estendevano ai nativi e alle loro famiglie le stesse condizioni tariffarie dedicate ai residenti nell'Isola e che ora invece prevedono un sovrapprezzo di 15 euro sulla tariffa agevolata su ogni tratta, e senza possibilità di estendere l’agevolazione ai familiari.

