Su iniziativa dell'associazione Agof si svolgerà un corso online per conseguire la qualifica di Ispettore ambientale.

Si tratta di un progetto che si propone di fornire le competenze necessarie per il corretto accertamento delle violazioni amministrative nel campo ambientale, conformemente alle disposizioni del codice dell'ambiente e ai regolamenti e alle ordinanze sindacali.

Il corso è rivolto al personale delle amministrazioni comunali, degli ambiti territoriali ottimali, della protezione civile e delle associazioni di volontariato. Inoltre, è particolarmente indicato per i dipendenti delle aziende che gestiscono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il corso si sviluppa in 15 giornate formative, ciascuna della durata di due ore, con cadenza bisettimanale. «La durata totale del corso è di 30 ore. Ogni lezione – come dice una nota del Comune – è progettata per fornire una formazione pratica e teorica completa sulle procedure di ispezione e sulle normative ambientali. Al termine del corso, sarà previsto un esame finale a risposta multipla, finalizzato al rilascio della certificazione di qualifica di Ispettore Ambientale. Le iscrizioni sono aperte e i pagamenti possono essere effettuati in tre rate di pagamento sul sito agof.it/ispettore-ambientale. Il costo per singolo partecipante è di 140 euro».

