Dopo due mesi di trattative si chiude il cerchio sul rinnovo delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. Confermata in prima (Autonomia) la presidenza del dem Salvatore Corrias. Con qualche brivido: ha preso lo stesso numero di voti (6) del vicepresidente Alberto Urpi (Sardegna al Centro 20Venti.) e ha prevalso per anzianità.

In seconda (Istruzione) come da accordi è stato eletto Diego Loi (Avs) che prende il posto di Camilla Soru (Pd), in terza (Bilancio) il presidente rimane Alessandro Solinas (M5S). Novità in quarta (Trasporti) dove arriva Salvatore Cau (Orizzonte Comune) al posto di Roberto Li Gioi (M5S) oggi non presente alle votazioni. In quinta (Agricoltura) alla guida c’è ancora Antonio Solinas (Pd). Il vice è Giuseppe Fasolino (Riformatori).

In questo caso il centrodestra ha dimostrato di non essere compatto, visto che Emanuele Cera (FdI) ha ottenuto due voti. Questo vuol dire che per avere la vicepresidenza Fasolino ha avuto bisogno di un voto della maggioranza. In sesta confermata la presidenza di Carla Fundoni (Pd) con 7 voti, due in più della vice Alice Aroni. Anche in questo caso almeno un voto dell’opposizione dovrebbe essere andato alla presidente Fundoni.

«Oggi la maggioranza esce rafforzata», ha detto Piero Comandini dopo l’elezione dei presidenti, «avendo coinvolto anche Avs e Orizzonte Comune, due partiti che nei primi due anni mezzo non avevano rappresentanti apicali nei parlamentini». Il presidente del Consiglio sostiene che «si è fatto abbastanza in fretta, nelle precedenti legislatura le elezioni dei presidenti di commissione duravano mesi». Tra le conferme più discusse quella del presidente della terza Alessandro Solinas: «Siamo andati avanti in questa settimana per cercare di dare spazio a tutte le forze della maggioranza all’interno delle presidenze delle commissioni, e il movimento si è adoperato per questo». Solinas è il coordinatore regionale del Movimento. Sarà chiamato a ricucire strappi in virtù di questa conferma? «Ci vedremo nei prossimi giorni, come facciamo sempre».

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