Giovanni Antonio Sechi, già vice sindaco del Comune di Usini, è il nuovo coordinatore regionale dell’associazione Città del Vino e vice presidente nazionale. Il rinnovo delle cariche è avvenuto nel corso dei lavori della sesta assemblea regionale che si è tenuta a San Nicolò d’Arcidano e alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei 39 Comuni soci, alcuni in presenza e altri in modalità online.

Il Consigliere nazionale e coordinatore regionale uscente dell’associazione ha illustrato le attività svolte durante il triennio 2021/2024 e i numerosi progetti e le iniziative portate avanti per la promozione del vino e dell’enoturismo.

E proprio sulla Legge Regionale sull’Enoturismo che Sechi ha incentrato il suo intervento, una norma attraverso la quale, è stato detto, sarà possibile, per le aziende che aderiranno, creare occasioni di sviluppo territoriale dei Comuni soci, valorizzando l’ambiente e il paesaggio, la cultura, l’enogastronomia, i siti archeologici, approvata definitivamente dal Consiglio Regionale della Sardegna nel giugno del 2021. Prima della conclusione dei lavori, si è proceduto al rinnovo delle cariche del coordinamento regionale.

Giovanni Antonio Sechi è stato confermato coordinatore, Elena Cornalis vice coordinatrice, Paola Maria Isabella Flore, segretaria-tesoriera. <Sono contento del numero dei partecipanti in rappresentanza dei nostri Comuni soci e della fiducia accordatami per il triennio 2024-2027. Ritengo la nuova squadra altamente qualificata per affrontare con entusiasmo e competenza i prossimi 3 anni. Siamo cresciuti come numero di Enti soci (nell’ultimo triennio ben 14 nuove adesioni) perché siamo riusciti a far capire meglio l’importanza della rete della nostra Associazione (circa 500 i Comuni soci a livello nazionale) e la volontà di collaborare con tutti a beneficio del comparto vitivinicolo attraverso il quale, ne sono sempre più convinto, creare occasioni di sviluppo turistico e, quindi, economico, dei nostri territori, questo grazie anche all’enoturismo che riguarda principalmente le aziende, che saranno gli ambasciatori dei nostri territori>, ha detto Sechi.

La nomina alla vice presidenza nazionale dell’associazione è arrivata invece nel corso della Convention d’Autunno delle Città del Vino organizzata dal Coordinamento Regionale del Piemonte, domenica 27 ottobre, a Stresa. In occasione dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione sono state rinnovate le cariche nazionali per il triennio 2024/2027. Il vicesindaco di Usini è stato eletto alla carica di vicepresidente nazionale delle Città del Vino (analogo incarico ricopre nell’Associazione Nazionale Città dell’Olio), prima volta per un rappresentante sardo.

Nell’ambito della convention il professor Giovanni Antonio Farris è stato nominato Ambasciatore Emerito delle Città del Vino con la seguente motivazione: <per i prestigiosi incarichi ricoperti presso l’Università degli Studi di Sassari, e per le importantissime ricerche svolte in campo vitivinicolo rese note anche attraverso le sue numerose pubblicazioni e per il ruolo svolto all’interno del Dipartimento del Ministero dell’Agricoltura e nell’ambito dell’OIV, Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino. Responsabile scientifico di numerosi progetti riguardanti il settore agro-alimentare, è membro di numerose Società Scientifiche, oltre che dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, ed è autore di circa 400 pubblicazioni inerenti il settore agro-alimentare ed enologico oltre che di testi destinati agli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Agrarie>.





© Riproduzione riservata