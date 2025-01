Un nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani incontra una circolazione depressionaria attiva sull’Algeria. Risultato: tra venerdì e sabato è attesa la formazione di un ciclone mediterraneo che porterà piogge intense sulla Sardegna, fino a nubifragio, in particolare sui settori orientali.

Uno sviluppo che in queste ore è attentamente monitorato dai meteorologi della Protezione civile sarda: l’emanazione di un avviso di allerta è pressoché certa. Resta ancora da stabilire quale sarà il “colore”: i fenomeni, forti di per sé, potrebbero anche essere duraturi nel tempo, fino a due giorni.

Sul fronte nazionale, i venti freddi di grecale che hanno caratterizzato le ultime giornate continueranno a soffiare con insistenza almeno fino a giovedì, dopo di che, sulle regioni centrali e meridionali verranno sostituiti da quelli di scirocco che ruotano attorno al ciclone. Per questo motivo le temperature tenderanno ad aumentare su almeno mezza Italia, sia nei valori massimi sia in quelli minimi. Il clima rimarrà ancora piuttosto freddo nel nord, dove i venti soffieranno sempre dai quadranti nordorientali.

Secondo IlMeteo.it «nel corso del weekend il ciclone impatterà sull’Italia. Pioverà insistentemente in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia, in Calabria e poi anche in Campania, Abruzzo, Molise e Lazio. Oltre alle piogge che potrebbero risultare anche alluvionali sulle isole maggiori, i venti rinforzeranno sui bacini meridionali dove sono attese tempeste di scirocco e levante con raffiche fino a 100 km/h e conseguenti mareggiate sulle coste esposte».

(Unioneonline/E.Fr.)

