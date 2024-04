«I funzionari di Abbanoa sono fin troppo gentili e disponibili e possono solo rispondere che non trovano un’impresa disposta a lavorare per loro per le manutenzioni». Non ci sono squadre per riparare le condotte rotte: questo, riportando le dichiarazioni di chi lavora nel gestore idrico, ha rivelato nei giorni scorsi la sindaca di Fonni Daniela Falconi.

La prima cittadina si era trovata costretta a emettere un’ordinanza «in cui ordino ad Abbanoa di intervenire immediatamente sulla via principale del paese e in altre situazioni critiche. La stessa cosa sta facendo Anas, trattandosi di una strada statale, mettendo in mora» la società di gestione del servizio idrico. Per oggi, dopo il ricorso alle maniere forti, è stato annunciato l’intervento di riparazione.

«Il problema però», aggiunge Falconi, «è capire qual è il problema per cui Abbanoa non trova un’impresa. Magari bisogna rivedere qualcosa. Oppure» aggiunge, «bisogna rivedere tutto, come chiediamo da mesi».

Perché quella della sindaca del paese del Gennargentu non è una situazione isolata. Si scontrano con la stessa inefficienza, per esempio, anche i colleghi della Baronia: «Abbanoa è l’unico ente col quale non riesco ad arrivare a un compromesso», ha detto oggi ai microfoni di Videolina il primo cittadino di Siniscola, Gianluigi Farris. Nel suo paese le perdite attive sono 116 «e mi dicono che non ci sono imprese disponibili a ripararle». Ed è costretto a emettere delle ordinanze di restrizione del consumo dell’acqua, perché i bacini sono vuoti, anche se l’estate deve ancora arrivare: si preannuncia una stagione turistica difficile. «Abbanoa è un cancro per la Sardegna, uno scandalo», rincara Farris».

Da Posada gli fa eco Salvatore Ruiu: «Abbiamo poche riserve quindi ho dovuto firmare un’altra ordinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua per fini igienico-sanitari», spiega, «cosa devo dire ai miei concittadini, che devono ridurre i consumi, quando ci sono perdite dappertutto? Abbanoa non ripara e ci sono perdite che durano da mesi».

