Grandi manovre in acqua e per terra in vista della maxi esercitazione Mare Aperto organizzata dalla Marina Militare, con la partecipazione di 9.500 uomini e donne provenienti da 22 Paesi (QUI LA NOTIZIA).

La Sardegna è uno dei teatri principali. E lo si capisce dando uno sguardo a quanto succede al porto di Cagliari e sulle strade che conducono ai vari poligoni utilizzati per l’addestramento delle truppe.

Carri armati in banchina a Cagliari

Sulle banchine dello scalo cagliaritano sono schierati i carri armati sbarcati nelle scorse ore: verranno trasferiti sugli scenari delle esercitazioni, che andranno avanti fino al 27 maggio.

Sulla Statale 130 intanto sfilano le colonne di mezzi militari, a decine.

Enrico Fresu

