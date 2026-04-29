Caso Canadair, la continuità del servizio è garantita. Ma Todde chiarisce: «Ci costerà di più»La presidente e il dg della Protezione Civile assicurano: «I mezzi ci saranno». Ma aumenteranno i costi per la Regione
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«Noi abbiamo un servizio pubblico, non ci può essere interruzione di servizio pubblico, quindi ci sarà continuità». Così, la presente della Regione Alessandra Todde a proposito dell’annullamento della gara d’appalto per la gestione dei Canadair della flotta nazionale.
«Ovviamente - ha chiarito la presidente - i costi saranno maggiori, e certo noi non siamo contenti del fatto di dover sostenere una campagna antincendio con dei costi maggiori, ma la continuità del servizio non è in discussione». Ora, ha aggiunto, «noi abbiamo la necessità di renderlo efficiente con costi che non impattino in maniera estrema sulle risorse regionali, ma questa è una discussione su un altro piano».
Anche il Direttore generale della Protezione Civile Sardegna Mauro Merella ha assicurato la continuità del servizio: «Da metà giugno il primo aereo sarà schierato a Olbia, come previsto».