Una battaglia giudiziaria da quasi mezzo miliardo di euro. E preoccupazione per la sorte della prossima stagione antincendio in Sardegna (e non solo). Regna l’incertezza e si danno un gran da fare gli avvocati sull’appalto per la gestione dei Canadair della flotta nazionale indetto dal ministero dell’Interno e annullato dal Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi di secondo grado non hanno solo bocciato l’aggiudicazione ad Avincis, colosso del settore che dovrebbe garantire gli interventi sul fronte del fuoco dei 18 aerei della flotta. Il verdetto sul ricorso presentato dalla compagnia concorrente, Air Sp&A, ha abbattuto l’impianto della gara. L’assegnazione del servizio risale a gennaio 2025, il contenzioso giudiziario è stato definito a fine dicembre e ora pende un nuovo giudizio: la società vincitrice del ricorso con un’istanza di ottemperanza, ancora davanti al Consiglio di Stato, chiede che il ministero prenda atto della sentenza (inappellabile) e la applichi. Significherebbe che nessuno potrebbe far volare i Canadair. Con l’estate alle porte. Sarebbe un disastro.

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