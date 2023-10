Appuntamento domani (10 ottobre) a Roma, alle 11, davanti al tribunale per la manifestazione organizzata dal Partito Radicale per chiedere giustizia per Beniamino Zuncheddu che da 33 anni si trova in carcere da innocente per la strage di Cuili is Coccus.

La richiesta che verrà ribadita è una in particolare: che il processo di revisione, fermo ormai da 3 anni, venga celebrato al più presto.

Saranno presenti il sindaco di Burcei, Simone Monni; l’avvocato Mauro Trogu, difensore di Beniamino Zuncheddu; la Garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa; il cantautore Piero Marras; Maria Grazia Calligaris, dell’Associazione Socialismo Diritti e Riforme.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata