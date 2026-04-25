«A oggi noi non abbiamo rilevato nessun allarme per il jet fuel e non c'è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità del carburante in Sardegna ma ovviamente questa situazione va monitorata perché gli aeroporti non sono solo i nostri ma sono anche quelli del resto delle destinazioni. Ovviamente bisogna fare attenzione anche alla questione del prezzo».

Lo ha detto a margine del corteo del 25 aprile, l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, dopo gli allarmi lanciati dai vertici di Ryanair e Aeroitalia su una prima stima di disponibilità di carburante per gli aerei sino a maggio.

«Noi stiamo attivando il dialogo con tutti i soggetti coinvolti in questo processo. Con l'assessore all'industria abbiamo incontrato anche più volte Saras e ci ha ha detto che non ci sono problemi per i volumi di jet fuel e che, anzi, si stanno organizzando qualora dovesse esserci una domanda aggiuntiva. Ovviamente dobbiamo stare attenti e monitorare perché insomma la situazione potrebbe evolversi», ha concluso.

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