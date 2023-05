«Il farmaco antirigetto che da dodici anni permette a mio marito di andare avanti è diventato ormai introvabile, il rischio è che presto in tutta l’Isola venga a mancare quell’acido micofenolico del quale le persone trapiantate non possono fare a meno».

Si apre così la segnalazione di Emma Putzu, che prima nella farmacia di Frutti d’Oro dove si rifornisce abitualmente, poi in quella dell’ospedale Brotzu di Cagliari, non è riuscita a trovare neppure una scatola di Accord 360, il farmaco che suo marito Carlo assume da quando, dodici anni fa, ha subito il trapianto di pancreas e rene.

Oggi la precisazione in merito di Ares Sardegna, che riportiamo di seguito integralmente.

In riferimento all'articolo apparso in data odierna sul farmaco "Accord 360", la Direzione Sanitaria di ARES Sardegna precisa quanto segue.

"Come evidenziato sul sito dell'AIFA l’acido micofenolico cp - Accord è inserito nell'elenco dei medicinali carenti sia per il dosaggio 360 mg che 180 mg.

Tuttavia, in questo momento, la ditta produttrice Accord ha garantito la continuità dei trattamenti mettendo a disposizione il medicinale con il dosaggio più basso: ACIDO MICOFEN AC*100 CPR 180 MG.

La carenza di Micofenolato 360mg cp si è verificata più volte in passato e, pertanto, la Regione nel 2020 dovette predisporre una nota che autorizzava le farmacie, in mancanza del dosaggio 360 mg e per garantire la continuità terapeutica, alla distribuzione del confezionamento da 180 mg.

L'ufficio DPC di ARES ha provveduto a effettuare ordinativi di ACIDO MICOFEN AC*100CPR 180 MG modulando opportunamente le quantità di confezioni del dosaggio 180 mg per poter affrontare la carenza del dosaggio 360 mg.

Si fa presente che il medicinale ACIDO MICOFEN AC*100CPR 180 MG non è mai mancato nel canale distributivo della DPC.

I distributori intermedi sono stati informati della situazione della carenza di ACIDO MICOFEN AC*50CPR 360 MG sia per le vie brevi che tramite comunicazione mail, allegando la nota regionale che autorizzava le farmacie a garantire la continuità terapeutica con il confezionamento da 180 mg.

Nel contempo l'Ufficio DPC di ARES si è attivato con gli altri operatori economici, Sandoz SPA e Novartis Farma SPA, che hanno nel loro listino il medicinale equivalente:

CEPTAVA*50CPR GASTR 360MG SANDOZ SpA

MYFORTIC*50CPR GASTROR 360MG NOVARTIS FARMA SpA

Al fine di ridurre il disagio per i Pazienti dell’assunzione di due compresse in sostituzione del dosaggio da 360 mg".

