390 mila euro di contributi per il Capodanno di Alghero, mentre Castelsardo dalla Regione ne riceverà 320 mila. Secondo il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, si tratta di <una ingiustizia che non passa inosservata. Alghero, città che ha inventato il Capodanno in Sardegna, - dice - si trova ancora una volta penalizzata nella distribuzione dei contributi regionali per l’organizzazione degli eventi di fine anno. Nonostante la sua consolidata tradizione e la visibilità che l’evento algherese ha a livello nazionale, Alghero non riceve il giusto riconoscimento nei fondi>.

Il dito puntato sulla graduatoria approvata dall’assessorato regionale al Turismo <che mostra una distribuzione dei contributi che penalizza fortemente Alghero, a favore di comuni, guarda il caso, come Castelsardo, che non hanno la stessa portata né la stessa tradizione di Alghero>, incalza Mulas attaccando di fatto l’assessore Cuccureddu, leader del gruppo politico Orizzonte Comune con cui Mulas è stato eletto consigliere alle ultime Amministrative.

