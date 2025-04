Cambio al vertice della Polizia stradale in Sardegna: Domenico Nicola Chierico, primo dirigente della Polizia di Stato, è da oggi alla guida del compartimento. Chierico sostituisce Giovanni Corrado Marziano, che ora ricopre la carica di questore di Oristano. Nato a Perugia il 18 luglio del 1965, Chierico si è laureato in Giurisprudenza all'Università degli studi di Perugia, nel 1992 vince il concorso per vice commissario e frequenta l'80° corso di formazione. Nel corso della sua carriera ricopre diversi incarichi, dall'agosto1993 al marzo 1994 diventa vice dirigente della Squadra Mobile della questura di Nuoro, successivamente dal marzo 1993 al maggio 1999 dirige la Digos della stessa questura.

Da maggio 1999 a gennaio 2008 dirige la sezione Criminalità organizzata della Squadra Mobile della questura di Cagliari; in seguito da gennaio 2008 a settembre 2015 ricopre l'incarico di dirigente a Cagliari del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica. L'1 gennaio 2015 viene promosso primo dirigente della Polizia di Stato e frequenta il XXXI corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore di Polizia, al termine del quale viene assegnato alla questura di Nuoro dove gli viene affidato la direzione della divisione Polizia Anticrimine sino al maggio 2017.

Dopo un breve periodo di aggregazione alla questura di Cagliari per esigenze connesse al G7 dei Ministri dei Trasporti, viene trasferito e assume prima l'incarico di dirigente della divisione Polizia Anticrimine e successivamente diventa capo di Gabinetto. Nel 2019 viene trasferito alla questura di Rovigo con l'incarico di vicario, lo stesso che ha coperto dall'ottobre del 2022 sino al 31 marzo 2025 alla questura di Savona.

