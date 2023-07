Da giorni si parla di un indebolimento di Caronte, l’anticiclone che da un paio di settimane fa registrare temperature elevate in tutta Italia e in particolare in Sardegna. Ma chi sperava in una tregua rimarrà deluso perché i meteorologi hanno annunciato l’arrivo di un “Caronte bis”, una nuova fiammata africana che farà toccare picchi di 48°C proprio in Sardegna, oltre i 45 in Puglia.

Un caldo estremo che, spiega Mattia Gussoni de iLMeteo.it, scalderà anche i mari: il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici prevede infatti per fine luglio una temperatura dell'acqua di 32°C, più calda anche di quella del Mar dei Caraibi. Si tratta, spiega l'esperto, del «gravissimo problema delle Mhw, le Ondate di Calore Marino, sempre più frequenti con l'acqua del mare che bolle. Ce ne accorgiamo facendo il bagno in Italia ormai da anni, ma questo 2023 sembra ancora peggio del 2022».

Sulla terraferma invece, oltre al calore, aggiunge Gussoni, «viviamo anche il disastro degli eventi estremi provocati dal riscaldamento globale: mai come in questo mese abbiamo capito che, dopo una fase di anticiclone africano a 40-48°C, arrivano sempre puntuali i nubifragi, la grandine distruttiva e le alluvioni. I fenomeni estremi sono collegati strettamente al caldo e all'umidità: più una massa d'aria è calda e maggiore è l'umidità contenuta, umidità che va a formare gocce di pioggia, chicchi di grandine e rovesci temporaleschi. Inoltre, più è calda l'aria e più è leggera: in questo modo il vapore sale fino a 10 km di altezza dentro i cumulonembi, gela e causa grandine grossa anche 10 cm come successo negli ultimi giorni in Pianura Padana».

Il clima in Italia, insomma, è sempre più tropicale. Caronte bis porterà con sé una settimana rovente.

Per quanto riguarda infine le temperature massime di oggi, alle 17 la più alta è stata quella registrata a Monti, dove la colonnina della stazione Arpa ha toccato i 40,5°C.

L’allerta per i prossimi giorni è stata già segnalata anche dalla Protezione civile della Regione fino almeno alla mezzanotte di martedì.

