Gli endocrinologi del Policlinico Duilio Casula lunedì in campo per la salute del sistema endocrino. Negli ambulatori di Monserrato Alessandro Oppo e Francesca Pigliaru effettueranno visite gratuite, prenotabili (fino ad esaurimento posti) esclusivamente durante la mattinata di oggi, chiamando il numero 070/51096517 dalle 9 alle 11.

Alessandro Oppo e Francesca Pigliaru sono i referenti regionali della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). «Gli ormoni», spiegano i due specialisti della struttura diretta dal professor Francesco Boi, «sono messaggeri biologici che viaggiano in tutto il nostro corpo, indicando alle cellule e agli organi cosa fare. Sono essenziali perché ci aiutano a crescere e a diventare adulti, ci consentono di affrontare gli stress, ci aiutano a mantenerci in forma e in salute, gestiscono il nostro metabolismo e determinano la nostra funzione sessuale».

I disturbi endocrini, proseguono i due endocrinologi, "comprendono l'obesità, il diabete, le malattie della tiroide, il cancro, i disturbi della crescita, l'ipertensione, l'osteoporosi, l'infertilità, le disfunzioni sessuali e molte malattie rare. È fondamentale riconoscere il ruolo degli ormoni perché queste appena elencate sono alcune delle malattie più diffuse al mondo".

Il 24 aprile si celebra il terzo Hormone Day, giornata istituita nel 2022 dalla Sie e dalla Fondazione Europea per gli ormoni e il metabolismo, per promuovere la salute del sistema endocrino e acquisire consapevolezza sul ruolo vitale degli ormoni.

