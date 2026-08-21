Una serata di Ferragosto che si trasforma in un incubo. Una ragazzina di 16 anni residente nell’hinterland cagliaritano è stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale mentre viaggiava sul bus Ctm. Nei guai un nordafricano, riconosciuto dalla minorenne come autore delle violenze.

L’episodio nella tarda serata di Ferragosto, poco dopo le 23. Secondo quanto ricostruito e messo nero su bianco in una denuncia depositata nella stazione dei carabinieri San Bartolomeo, la sedicenne si trovava sul bus della linea Pf insieme a un'amica quando due ragazzi nordafricani hanno iniziato a importunarle verbalmente. Le ragazzine si sono impaurite e hanno tentato di allontanarsi. Ma uno dei due si è avvicinato cercando il contatto fisico con la sedicenne. Secondo la denuncia, la situazione è precipitata all'altezza di viale Bonaria, quando il conducente ha fatto scendere i passeggeri per un guasto. Approfittando delle fasi confuse della discesa, l'aggressore ha bloccato la giovane palpeggiandola violentemente.

La ragazzina si è difesa e ha poi chiamato al telefono la sorella che le ha suggerito di salire sul bus sostitutivo, dove però ritrova anche l’aggressore. Ma all’altezza dello stadio Amsicora, la sorella della giovane, giunta sul posto, riesce a fermare la corsa del mezzo per bloccare il malvivente e chiamare le forze dell’ordine. I due nordafricani tentano la fuga, ma vengono bloccati in via Rockefeller e portati in caserma, dove il principale responsabile è stato riconosciuto con certezza dalla vittima. È accusato di violenza sessuale aggravata.

© Riproduzione riservata