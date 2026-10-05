Sono iniziati oggi, lunedì 5 ottobre, i lavori di riqualificazione della prima delle due passerelle pedonali che collegano tra loro i quartieri di Monte Mixi e di Sant’Elia. Lo rende noto il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Elaborazione grafica del ponte dopo i lavori

«Il cantiere interesserà in un primo momento il ponte tra i parcheggi della Fiera e lo skatepark, sarà utilizzabile l’altro ponte sul quale interverremo successivamente. L’intervento, finanziato con fondi europei, prevede la valorizzazione dei due ponti col potenziamento della pista ciclabile a doppio senso, per una delle due passerelle. I nuovi attraversamenti avranno pavimentazioni impermeabili, vani scala e passerelle in acciaio. Il nuovo sistema di illuminazione a led riguarderà l’intero percorso e prevede scenografie colorate durante partite, concerti ed eventi. Saranno attive anche nuove telecamere di videosorveglianza».

«Nei giorni scorsi – prosegue il primo cittadino – abbiamo illustrato il progetto agli ideatori della Galleria del sale, per salvaguardare le opere dove possibile e riprendere un processo di arte pubblica e partecipativa che permetta di realizzare nuovi murales».

(Unioneonline/A.D.)

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