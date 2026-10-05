Si sono vissute ore di apprensione questa mattina, a Cagliari, per la scomparsa di una undicenne di Su Planu. La vicenda si è chiarita nel pomeriggio.

Secondo l’allarme lanciato dal padre la bambina si sarebbe allontanata dalla propria abitazione nella mattinata di oggi, 5 ottobre, intorno alle 7,30, per andare a scuola. A lanciare l’allarme è il padre, che ha diffuso un appello sui social network per raccogliere eventuali informazioni utili a rintracciarla.

Secondo quanto riferito dal genitore, l'undicenne stava terminando di prepararsi per andare scuola quando lui è uscito per andare al lavoro. Ma la piccola non è mai entrata in aula. L’istituto ha avvertito il padre che si è precipitato a casa. Ma al ritorno, la bambina non c’era più e il telefono cellulare risultava inoltre spento.

Il padre ha quindi presentato una denuncia ai carabinieri intorno alle 9. Nel corso della giornata sarebbe emerso un quadro di dissidi nel quale poi è stata inserita la vicenda, con l'allarme che è rientrato.

(Unioneonline)

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