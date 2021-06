Giocata fortunata stamattina a Cagliari dove, alla tabaccheria di via Mandrolisai, un biglietto Gratta e vinci della serie “Fai Scopa” da due euro ha permesso a una cliente di portarsi a casa 100mila euro.

Stupore e felicità da parte del titolare, Stefano Demontis, che racconta a UnioneSarda.it: “La signora ha acquistato due tagliandi, che le sono stati consegnati da mio fratello. Ha grattato, ha capito di aver vinto ma, incredula come noi, abbiamo controllato al terminale. Ed è arrivata la conferma: il messaggio in cui si spiega che per ritirare la vincita deve andare in banca”.

A quel punto, aggiunge Stefano, “le ho consigliato di tornare subito a casa con quel tesoretto tra le mani”.

La fortunata “è una cliente abituale, ha vinto una somma che di sicuro non le cambierà la vita ma le darà un grande aiuto, ha fatto cenno a una festa per una nipote”.

La tabaccheria non è nuova a simili vincite: in passato un fortunato si è aggiudicato un milione e 740mila euro con un tagliando “Turista per sempre”, “ma da noi non si è mai presentato, quindi io non l’ho incontrato”, e altre tre volte qualcuno ha vinto 100mila euro.

“Mi fa molto piacere questa bella sorpresa per la nostra cliente, e anche per il fatto che la dea bendata sia tornata a bussare alla nostra porta”, conclude Stefano Demontis.

