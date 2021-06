Avevano villette e auto di lusso e percepivano il reddito di cittadinanza. Non solo: c’è anche chi trafficava droga e faceva parte di organizzazioni di stampo mafioso e otteneva il contributo dell’Inps. Sono 381 le persone scoperte dalla Guardia di Finanza e denunciate per aver ricevuto quasi tre milioni di euro senza averne i requisiti.

È uno dei risultati conseguiti nel 2020 dai militari delle Fiamme Gialle che oggi hanno festeggiato il 247esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza anche a Cagliari, nella caserma di viale Diaz. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante regionale Gioacchino Angeloni e il prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao.

«Devo ringraziare tutti i miei uomini per l’impegno in questo periodo difficile dovuto alla pandemia», ha evidenziato Angeloni. Poi ha tracciato il bilancio di un anno di servizi e operazioni. Oltre ai controlli sul reddito di cittadinanza, sono stati svolti in dodici mesi più di 1.700 controlli, 16mila interventi ispettivi e quasi duemila indagini «per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale della Sardegna».

Sono stati scoperti 117 evasori totali e 808 lavoratori in nero o irregolari. Sequestrati, per reati fiscali, ben iper sette milioni di euro. Per reati relativi alla spesa pubblica sono state svolte 305 indagini con la scoperta di frodi per 14 milioni di euro. Anche nel settore degli appalti sono emerse diverse irregolarità per 66 milioni di euro.

«Non ci sono conferme di infiltrazioni mafiose nell’Isola ma la nostra attenzione è sempre molto alta», ha poi spiegato il comandante regionale. In materia di riciclaggio sono state denunciate 24 persone e in materia di normativa antimafia sono stati svolti accertamenti patrimoniali su 63 persone con provvedimenti di sequestro e confisca per beni del valore da 9 milioni di euro. Ingenti i quantitativi di droga sequestrati nel 2020: 113 chili di droga con l’arresto di 37 trafficanti e corrieri. I finanzieri sono stati impegnati in diverse operazioni e interventi sul fronte dell’immigrazione irregolare con il sequestro di 42 barchini e il soccorso a 495 persone.

