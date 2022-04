Raffica di denunce e due patenti di guida ritirate nel corso dei servizi di prevenzione della guida in stato d’ebbrezza messi in atto dai vigili di Cagliari in questi giorni che precedono la Pasqua.

Numerosi i controlli effettuati dagli agenti in diverse zone della città nella notte tra venerdì e sabato.

In alcuni casi, come detto, dopo i test etilometrici, per gli automobilisti ubriachi al volante è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

A uno di loro, in particolare, è stato trovato un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. Per questo dovrà anche dire addio per un po’ alla licenza di guida, oltre che fare i conti con l’inevitabile denuncia.

La stessa sorte, a inizio settimana, era toccata a un 50enne, fermato dai vigili anch’egli – in questo caso alla guida di uno scooter (senza revisione e con l’assicurazione scaduta e la patente revocata) - con un tasso alcolemico di 4 volte superiore alla soglia di tolleranza.

(Unioneonline/l.f.)

