Passaggio di consegne alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa per la Sardegna tra il direttore regionale uscente, Marco Frezza, e Natalia Restuccia, che assumerà l’incarico per i prossimi due anni.

Dopo la laurea in ingegneria idraulica e la specializzazione in sicurezza e protezione industriale, Restuccia ha svolto attività di ricerca per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha lavorato al ministero dell’Industria nel settore delle risorse minerarie ed energetiche e delle materie prime, svolgendo controlli di sicurezza nelle attività minerarie, con anche incarichi di esperto nell’ambito di organismi internazionali, dell’Unione Europea, dell’OCSE e delle Nazioni Unite nel settore delle materie prime.

Nel 1994, è entrata al ministero dell’Interno nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dove, fino al 1998 ha prestato servizio al Comando Provinciale di Roma. Nel 2005 la promozione, ed è stata la prima dirigente donna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata Comandante Provinciale di Arezzo e successivamente di Gorizia, Modena, Trieste, Brescia e Bologna.

