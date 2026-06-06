Notte di fuoco e paura nella notte a Cagliari, in via Ardenne.

Un incendio a pochi passi dalla mensa universitaria dell'Ersu di via Premuda ha distrutto un deposito abusivo e un'auto in sosta. Grande preoccupazione tra i residenti: le fiamme alte e il fumo erano visibili anche in lontanaza.

A San Michele sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sull'episodio indaga la polizia. L'ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella di un incendio doloso.

© Riproduzione riservata