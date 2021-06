Disagi e proteste a Cagliari per il taglio degli alberi di viale Marconi nelle ore di punta.

A lamentarsi sono ovviamente gli automobilisti, costretti a lunghe code, soprattutto nel tratto fra il centro commerciale Le Vele e Cagliari. Una polemica rimbalzata sui social che ha anche spunto la direzione dei lavori a richiamare l’impresa che si sta occupando dei lavori.

Intanto, la viabilità di viale Marconi si prepara a nuovi cambiamenti: tra l’incrocio di via Galvani e l’ingresso dell’Asse mediano tornerà, in concomitanza con una serie di interventi, il doppio senso di marcia per circa 150 metri, fino allo svincolo per l’Asse mediano.

Ancora da definire il periodo, ma in questi giorni l’impresa che si è aggiudicata i lavori ha tracciato la segnaletica orizzontale.

