Via Peretti, ci risiamo. Dopo i lavori di metà marzo per l’installazione dei primi attraversamenti pedonali rialzati, a Cagliari tornano i cantieri, a poche decine di metri, per completare l’opera. Nessuna struttura prefabbricata questa volta: la sopraelevazione della carreggiata nascerà con un gradino d’asfalto.

All’alba dei primi interventi, già lo scorso mese, non sono mancati i disagi al traffico, con auto in coda e file interminabili. Oggi, stessa situazione, con la rotatoria del Brotzu bloccata a lungo e i veicoli in fila già da via Stamira, a Pirri, e dalla rampa dell’Asse mediano, all’altezza di via Yenner.

Gli interventi, che nei mesi hanno diviso l’opinione di cittadini e automobilisti sulla loro effettiva necessità, nascono per costringere chi alla guida a rallentare, dopo i terribili incidenti collezionati in poco tempo nel tratto di strada.

Il primo risale ai primi giorni del 2024, l’8 gennaio, quando è stato investito un 15enne sulle strisce all’altezza del McDonald’s. A distanza di poco tempo l’allerta è tornata massima con un secondo episodio – nello stesso punto –, che ha coinvolto una donna, poi sopravvissuta al coma.

