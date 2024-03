Dal Comune di Cagliari avevano fatto sapere che i lavori per gli attraversamenti pedonali rialzati in via Peretti sarebbero iniziati a breve. E così è stato. Peccato che gli interventi, all’alba del primo giorno di cantiere, abbiano già creato disagi al traffico con automobilisti in coda e la rotatoria del Brotzu bloccata nelle ore di punta.

L’installazione sul manto stradale, che costringe i veicoli a rallentare, arriva dopo due terribili incidenti. Il primo, quello dell’8 gennaio, nel quale ha perso la vita Xuanming Guan, studente 15enne di origini cinesi ma residente a Pirri, falciato da un’auto mentre attraversava sulle strisce, all’altezza del Mc Donald’s. Il secondo, avvenuto nello stesso punto pochi giorni fa, ha coinvolto la 42enne Giorgia Paravagna, che – sopravvissuta all’incidente – si è risvegliata ieri dal coma.

Interventi più che necessari dunque quelli programmati dal Comune che però hanno inevitabilmente congestionato il traffico, con mezzi in fila sin dall’incrocio di via Tamburino Sardo con via Stamira, a Pirri. Nello stesso tratto di strada verrà inoltre fissato il limite di velocità a 30 km/h.

