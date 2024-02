Vendeva integratori nella sua palestra, nel quartiere di San Michele a Cagliari, ma non solo. Nei locali, durante una perquisizione a sorpresa, gli agenti della Squadra mobile e della Volante hanno trovato cocaina, eroina e fiale di anabolizzanti.

Un trentottenne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: in particolare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga, era in possesso di 150 grammi di cocaina e 8 di eroina, oltre al materiale per il confezionamento e 745 euro in contanti.

Gli anabolizzanti, invece, erano detenuti senza prescrizione medica, e l’arrestato è stato dunque denunciato per ricettazione e detenzione di sostanze dopanti: gli agenti hanno infatti ritenuto fossero destinate alla commercializzazione. Ora si trova nel carcere di Uta.

(Unioneonline/L.Ne.)

