Rilevato dai laboratori dell'Aou di Cagliari, al Policlinico di Monserrato, il primo caso accertato di vaiolo delle scimmie in Sardegna.

Secondo quanto si apprende dall'Azienda mista, si tratta di un paziente ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. L’uomo, un italiano di circa 40 anni, era già ricoverato per Covid all’ospedale di Is Mirrionis.

“Il mio ringraziamento va ai medici e al personale del Santissima Trinità, a cui è da attribuire il merito di aver riconosciuto tempestivamente il problema e aver attivato tutte le precauzioni necessarie. Aver scoperto il caso dimostra come il sistema di allerta e rilevamento sia attivo e funzioni molto bene in Sardegna”, dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu.

“Viste le lesioni cutanee il pneumologo ha richiesto una diagnosi clinica approfondita -spiega -. È stato quindi attivato il laboratorio dell’Aou di Cagliari per eseguire i test sul materiale prelevato. In meno di dieci ore la conferma. È il primo e unico caso accertato, attualmente è in cura con terapia antivirale mirata ed è in condizioni discrete. Verranno intanto estesi i controlli e valutati i contatti, ma attualmente la situazione non desta preoccupazioni”.

