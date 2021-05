Ora la Sardegna ha scorte a sufficienza per dare un'accelerata sulla campagna vaccinale, grazie agli ultimi arrivi, 62.500 dosi, consegnate dalla struttura commissariale.

Nelle ultime 24 ore il numero di somministrazioni è salito lievamente, toccando le 11mila inoculazioni, e facendo arrivare il totale della vaccinazioni a 522.067, cioè il 77,9% delle 654.090 arrivate.

Sale anche il numero dei soggetti fragili e caregiver immunizzati, 77.911, anche se non si placano le polemiche dei soggetti che rientrano in questa categoria e che non sono riusciti - per svariati motivi - a registrarsi al portale o a ricevere un nuovo appuntamento dopo essere stati chiamati per l'AstraZeneca, mentre per loro è previsto il siero Pfizer o Moderna, secondo le indicazioni date dalla Regione.

Nel frattempo l'Ats ha attivato una procedura semplificata per gli over 80: tutti i cittadini nati fino al 1941 potranno infatti aderire alla campagna di vaccinazione della Regione Sardegna, oltre che inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it (indicando nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico e comune di residenza/domicilio) anche recandosi spontaneamente, senza prenotazione, in tutti i punti di vaccinazione territoriali della Sardegna per ricevere il vaccino anti covid-19.

E In Gallura, che ha visto la somministrazione complessiva di oltre 50.000 dosi, da oggi e sino a nuova comunicazione, nell'hub vaccinale di Olbia si proseguirà con la vaccinazione degli over 80 non ancora vaccinati per motivi personali o di salute.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata