Non ci sono le scuole aperte a peggiorare le cose. E per fortuna tanti hanno iniziato le ferie. Forse anche per questi motivi in Comune hanno deciso di effettuare i lavori in questi giorni.

Ma sono tanti i disagi vissuti dagli automobilisti cagliaritani a causa della chiusura del tratto di viale Merello tra piazza d’Armi e la rotatoria di via Is Maglias.

I più distratti non erano a conoscenza dell’intervento (ampiamente pubblicizzato) e sono stati costretti a deviazioni dell’ultimo minuto, con l’imbottigliamento che arriva da viale Buoncammino fin giù, in via Cadello, superando la salita di via Is Mirrionis.

La mattinata è stata difficile, all’ora di punta.

Meglio ricordare l’ordinanza del Comune.

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle alberature, da oggi a sabato 19 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 6.45 e le 13, previste:

la chiusura temporanea al traffico veicolare, con esclusione dei mezzi diretti alle attività commerciali presenti nel tratto interessato e dei residenti con accesso ai condomìni;

il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata per l’intera durata dell’intervento e negli orari indicati.

