Sabato 18 settembre ci sarà l’open day per le vaccinazioni anti-Covid in centro a Cagliari. Un’occasione in cui le dosi di Pfizer usciranno dall’hub della fiera per andare incontro ai cittadini in piazza Garibaldi.

In pratica lo stesso posto e lo stesso giorno della settimana in cui si sono svolte le manifestazioni no vax e no Green pass. L’idea è infatti quella di “intercettare” chi ancora non si è immunizzato attraverso la presenza in una zona centrale e di passaggio.

Un invito insomma ai tanti giovani appena rientrati a scuola - la prima campanella in Sardegna suonerà il 14 settembre - e che ancora non si sono sottoposti al vaccino. La partecipazione è libera: come per l'Open night con i dj all'hub della Fiera, non ci sarà bisogno di prenotazione.

