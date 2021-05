Salta la consegna prevista per oggi delle 10.200 dosi di Pfizer che dovevano riattivare in Sardegna la campagna vaccinale rallentata per la carenza delle scorte.

Potrebbero essere consegnate domani, a quanto filtra dall’assessorato alla Sanità, ma non è certo.

Occhi puntati a giovedì 3 giugno, dunque, quando è previsto l'arrivo di oltre 60mila dosi del vaccino Pfizer che dovrebbero mettere al sicuro i richiami già calendarizzati.

Ieri all'ospedale Binaghi di Cagliari sono pervenute altre 9.900 fiale del siero Moderna e 12.250 di Johnson&Johnson.

Quanto ai ritmi della campagna, ieri si è riusciti a somministrare "solo" poco più di 10mila vaccini, quando invece si viaggiava tra i 16 e i 18mila, con punte di 24mila con gli open Day per gli over 40.

