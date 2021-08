In Sardegna il personale scolastico fatica a vaccinarsi, e sarà un problema in vista della ripartenza in sicurezza, visto che entrerà in vigore l’obbligo del Green pass.

Tra docenti, personale amministrativo e personale Ata un dipendente su tre rischia la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Solo il 67,07% ha completato il ciclo vaccinale, è uno dei dati peggiori d’Italia.

Solo la Sicilia fa peggio con il 54,49%, in Calabria percentuale di vaccinati analoga a quella dell’Isola, 67,17%.

I dati emergono dal report della struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo.

In tutta Italia i non vaccinati tra il personale scolastico sono 186.571, il 12,82%. La percentuale di chi ha completato il ciclo è invece pari all’81,83%, quasi 1.190.932 persone su 1.455.308.

Capitolo operatori sanitari: sono 35.691 quelli che ancora non hanno ricevuto neanche una dose, pari all’1,82% su una platea di 1.958.461 persone. Ha completato il ciclo il 94,42%.

PER FASCE D’ETA’ – Preoccupano gli oltre 2 milioni (2.048.855) di persone non vaccinate tra i 50-59enni, pari al 21,23% della categoria. In questa fetta di popolazione, pari a 9.651.541 unità, hanno completato il ciclo vaccinale in 7.042.299 pari al 72,97%.

Nella fascia di età 16-19 il 60,52% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 63,58%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 40,50% mentre il 36,42% non è ancora vaccinato con alcuna dose.

Nella fascia di età 12-15 invece il 33,76% dei ragazzi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 34,37%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 12,97% mentre il 65,63% non è ancora vaccinato con alcuna dose.

